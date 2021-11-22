Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, передает РИА "Новости".

"Нормально... Только что проводил встречу", — сказал Песков в ответ на вопрос о самочувствии Путина после укола.

Накануне Путин встретился с замдиректора центра эпидемиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. В ходе встречи он сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" и вызвался добровольцем для испытаний назальной вакцины.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал в апреле препаратом "Спутник V". В сентябре он уходил на пару недель на самоизоляцию из-за того, что близкий к нему работник заболел COVID-19.