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Новости 13:57

Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от коронавируса

фото ЗакС политика Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, передает РИА "Новости".

"Нормально... Только что проводил встречу", — сказал Песков в ответ на вопрос о самочувствии Путина после укола.

Накануне Путин встретился с замдиректора центра эпидемиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. В ходе встречи он сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" и вызвался добровольцем для испытаний назальной вакцины.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал в апреле препаратом "Спутник V". В сентябре он уходил на пару недель на самоизоляцию из-за того, что близкий к нему работник заболел COVID-19.


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