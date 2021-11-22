Кремль отказался комментировать версию о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с субмариной НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не желает комментировать заявления бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова о том, что подводная лодка "Курск" затонула в 2000 году якобы после столкновения с подлодкой НАТО.

"Мы [высказанную версию] оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие. Следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому здесь появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", — приводит слова Пескова ТАСС.

Попов был командующим Северным флотом на момент гибели "Курска". В интервью РИА "Новости" он заявил, что подлодка затонула после столкновения с субмариной НАТО, которая "следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта".

"Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — заявил Попов.

Источники "Интерфакса" отметили, что версия о столкновении "Курска" с иностранной подлодкой отрабатывалась в ходе следствия, но не нашла подтверждения. Официальной версией гибели "Курска" считается взрыв торпеды на борту и последующая детонация боезапаса. При трагедии погибли все 118 членов экипажа.