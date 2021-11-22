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Новости 19:27

Адвокатская палата Ленобласти возбудила производство в отношении еще одного защитника журналиста Сафронова

фото ЗакС политика Адвокатская палата Ленобласти возбудила производство в отношении еще одного защитника журналиста Сафронова

Адвокатская палата Ленобласти юстиции возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова по представлению местного управления Минюста, передает "Интерфакс".

Смирнов защищает интересы журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Поводом для представления Минюста стало обращение из Следственного управления ФСБ. Там указали, что Смирнов шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного — физика Виктора Кудрявцева, которого тоже обвиняли в госизмене.

Управление Минюста просило Адвокатскую палату рассмотреть представление. При этом оно не требовало применить к Смирнову конкретную меру ответственности. Адвокатская палата назначила рассмотрение дела квалификационной комиссией на 20 декабря.

Смирнов считает действия Минюста давлением на защитников Сафронова. По его мнению, следствие пытается "любыми средствами пытается оставить Ивана без защиты, а общество — без источника информации о деле". Ранее Минюст добивался привлечения Смирнова к дисциплинарной ответственности из-за отказа дать подписку о неразглашении тайны следствия в рамках дела Сафронова.

 


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