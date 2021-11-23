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Новости 11:49

За сутки число новых случаев COVID-19 в Петербуре снизилось вдвое: 1060 заражений

фото ЗакС политика За сутки число новых случаев COVID-19 в Петербуре снизилось вдвое: 1060 заражений

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1 685 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 243 человека (на два больше, чем накануне). Сумел поправиться 36 051 пациент.

Тройка регионов - лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 2 749 новых больных, в Петербурге – 1 060 (на 1155 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1 871. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 4 837 человек с коронавирусом и скончались 76 (накануне – 77).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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