В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов

Студенты, достигшие совершеннолетия и обучающиеся в Псковской области, должны будут пройти вакцинацию от коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Михаил Ведерников, передает "Псковская лента новостей".

"Такое решение было принято в связи с тем, что эта категория населения очень активна в социальном плане", - рассказал чиновник в ходе совещания с медработниками.

Вузам поручили обеспечить вакцинацию студентов первым компонентом в срок до 10 декабря, а второй дозой - до 10 января. По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Александра Нестерука, доля иммунизированных от COVID-19 совершеннолетних студентов в области оценивается всего в 25-30%.