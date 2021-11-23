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Новости 16:19

В Смольном считают, что пандемия перестала влиять на уровень безработицы

фото ЗакС политика В Смольном считают, что пандемия перестала влиять на уровень безработицы

Первый зампред комитета Смольного по труду Николай Рогачев, анализируя влияние пандемии коронавируса на городской рынок труда и на уровень безработицы, пришел к заключению, что оно сошло на нет.

"Это я могу утверждать исходя из численности зарегистрированных безработных: если на пике в начале осени 2020 года у нас состояло на учете больше 100 000 человек, то теперь это 25 000 человек", - приводит его слова ТАСС.

По его наблюдениям, нынешний показатель безработицы свойственен поздней осени и не раз фиксировался на таком же уровне до пандемии.

"Сейчас у нас численность безработных не снижается, мы находимся в этом коридоре - 25-26 тысяч человек", - заключил Рогачев.


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