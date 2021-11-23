Петербургский следователь получила условный срок по делу о передаче взятки

Приморский районный суд в Петербурге назначил четырехлетний условный срок следователю МВД Сабине Адамян, проходившей по делу о передаче крупной взятки, и освободил ее из-под стражи в ходе заседания. Вместе с тем ей присудили три года испытательного срока и запрет занимать определенные должности на госслужбе, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд счел, что в ходе расследования одного из экономических уголовных дел прошлой осенью Адамян узнала о возможном привлечении к ответственности двух бизнесменов и рассказала об этом коллегам. Те, в свою очередь, поручили Адамян выступить посредницей при передаче взятки. Взятку в размере 4,5 млн рублей передали ей упомянутые бизнесмены за последующее избавление их от уголовного преследования. Получив наличные, сотрудница МВД была задержана силами ФСБ и впоследствии арестована. Свою вину она признала в полном объеме.