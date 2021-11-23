За год более полумиллиона петербуржцев получили бесплатные лекарства от COVID-19

В аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, курирующего борьбу с распространением коронавируса, подвели промежуточные итоги бесплатной лекарственной терапии, которую с ноября прошлого года получают на дому горожане с симптомами COVID-19. По данным чиновников, к сегодняшнему дню завершили такой тип лечения более 471 тысячи человек и продолжают его получать более 35 тысяч человек.

"Пациенты с коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет проходить лечение дома, находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник. Лекарства для лечения они получают бесплатно. Решение об их назначении и выдаче принимает лечащий врач", - подчеркнул Эргашев.

Вице-губернатор уверяет, что запас препаратов для таких случаев в городе достаточный. На закупку бесплатных для граждан лекарств от коронавируса, включая антибиотики и жаропонижающие, Петербургу выделили из бюджета в 2021 году 1,6 млрд рублей.