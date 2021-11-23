Росздравнадзору хотят разрешить блокировать сайты с фальшивыми медсправками

Минздрав разработал законопроект, по которому Росздравнадзор предлагается наделить правом внесудебной блокировки сайтов с объявлениями о продаже поддельных медицинских справок и сертификатов и их доставке на дом. Документ выложен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он подготовлен во исполнение различных поручений премьер-министра Михаила Мишустина и профильного вице-премьера Татьяны Голиковой, отданных в течение последнего года.

Помимо сайтов речь в документе касается объявлений о поддельных справках в соцсетях: в таких случаях обязанность по удалению контента ложится на администрацию той или иной сети.

Отметим, что в ноябре Роскомнадзор отчитался о блокировке четырех тысяч страниц в интернете, на которых продавались фейковые QR-коды. В этом же месяце петербургская полиция сообщила, что расследует 51 дело о поддельных сертификатах вакцинации и ПЦР-тестах.