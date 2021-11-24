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Новости 11:14

Сенатор Кутепов отчитался перед ЗакСом о своей работе

фото ЗакС политика Сенатор Кутепов отчитался перед ЗакСом о своей работе

Законодательное собрание Петербурга 24 ноября заслушало доклад сенатора Андрея Кутепова о его работе в Совете Федерации, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Кутепов рассказал, что за отчетный период, с ноября 2020 года, внес в Государственную думу восемь законопроектов и четыре поправки к документам.

Кутепов сообщил, что особое внимание уделяется инициативам от губернатора. В частности, об упрощении проведения государственной историко-культурной экспертизы, предоставлении исторических объектов образовательным учреждениям и другое, рассказал сенатор.

Депутаты ЗакСа задавали Кутепову свои вопросы. Представитель "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался мнением сенатора по закону об иноагентах: считает ли он возможным полную отмену или существенное изменение закона. Кутепов напомнил, что в Совфеде этим вопросом занимается комиссия по защите государственного суверенитета, а он входит в комиссию по экономической политике. При этом сенатор отметил, что закон и поправки в него могут просматриваться и редактироваться.

Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина спросила у Кутепова о законопроекте по переделыванию структуры государственной власти. Она отметила, что уже идут разговоры о возможных досрочных муниципальных выборах. Сенатор ответил, что никакого досрочного голосования не будет. 

Также Кутепова спрашивали о газификации населенных пунктов России, возвращении в Петербург 2% налога на прибыль, введение туристического сбора и другое. Сенатор поддержал ряд предложений.

София Саттарова


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