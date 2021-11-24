ЗакС принял бюджет фонда медстрахования на 2022 год

Законодательное собрание Петербурга 23 ноября окончательно приняло бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В окончательной редакции документа объем дохода составил 128,56 млрд рублей.

Аналогичная цифра указана в размере расхода на 2022 год. Из общей суммы 118,9 млрд рублей должны пойти на программу обязательного медицинского страхования. Еще 583 млн рублей выделено на повышение квалификации медработников и на покупку или ремонт оборудования.

Также в документе прописан объем бюджета территориального фонда на плановый период в 2023 и 2024 годах. В эти годы доход должен составить 134 млрд рублей и 141 млрд рублей соответственно. Объем расходов планируется аналогичным, следует из документа.

София Саттарова