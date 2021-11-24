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Новости 11:23

ЗакС принял бюджет фонда медстрахования на 2022 год

фото ЗакС политика ЗакС принял бюджет фонда медстрахования на 2022 год

Законодательное собрание Петербурга 23 ноября окончательно приняло бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В окончательной редакции документа объем дохода составил 128,56 млрд рублей. 

Аналогичная цифра указана в размере расхода на 2022 год. Из общей суммы 118,9 млрд рублей должны пойти на программу обязательного медицинского страхования. Еще 583 млн рублей выделено на повышение квалификации медработников и на покупку или ремонт оборудования. 

Также в документе прописан объем бюджета территориального фонда на плановый период в 2023 и 2024 годах. В эти годы доход должен составить 134 млрд рублей и 141 млрд рублей соответственно. Объем расходов планируется аналогичным, следует из документа.

София Саттарова


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