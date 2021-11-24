Депутаты ЗакСа Петербурга внесли изменения в законы о налогах

Изменения в законы о налогах и сборах окончательно приняли в петербургском Законодательном собрании 23 ноября, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ внесен на рассмотрение от имени губернатора Петербурга Александра Беглова.

Принятый документ устанавливает, что юридические лица должны будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости за гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства старше 3 лет. Также налогом будут облагаться помещения более 500 кв. м, которые относятся к административно-деловым центрам, торговым объектам, общепиту и бытовому обслуживанию, следует из закона.

Документ вводит и ряд льгот. В частности, организации конгрессно-выставочной сферы могут быть освобождены от уплаты имущественного налога в 2021 году. Это сделано для поддержания пострадавшей отрасли, уточняется в материалах законопроекта. Там же отмечено, что из-за этого пункта из дохода бюджета выпадает около 257 млн рублей.

Закон также вносит изменения в нормы о налогах на имущество физических лиц. Теперь ставка будет едина для всего — 0,3%. Ранее часть объектов, в том числе гаражи, облагались налогом в 0,1%. В пояснениях вице-губернатор Эдуард Батанов и бывший тогда представителем губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков сообщили, что новая ставка принята для "недопущения необоснованных потерь бюджета Санкт-Петербурга и выравнивания налоговой нагрузки". По их мнению, резкого роста налоговой нагрузки на петербуржцев не произойдет, а "эффект" для бюджета составит 100 млн рублей.

Документ поддержали 45 депутатов. Против голосовали три парламентария.

При рассмотрении проекта закона в первом чтении ряд депутатов выступили против повышения налога для физических лиц. Однако против документа никто не голосовал.

София Саттарова