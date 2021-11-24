ЗакС в первом чтении одобрил увеличение числа своих комиссий и добавление полномочий спикеру

Законодательное собрание 24 ноября в первом чтении приняло изменения в Устав Петербурга касательно своих возможностей, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно изменениям, парламент может организовывать неограниченное количество комиссий, но не менее семи. Сейчас ЗакС может создавать только два обязательных комитета и не более семи комиссий.

Также документ разрешает председателю парламента распоряжаться деньгами, выделенными на работу ЗакСа. Пока в этом пункте прописано, что спикер может это делать по утвержденной коллегами смете — в новой редакции этой нормы нет.

По новому документу, председателю ЗакСа разрешается передать право распоряжаться бюджетом парламента своим заместителям. Кроме этого, в проекте закона прописано, что спикер выполняет полномочия нанимателя сотрудников ЗакСа.

Депутат Михаил Амосов выступил против изменения в Устав города. Он призвал коллег серьезно относиться к главному документу города — он помогает избежать произвола. Амосов напомнил, что действующая норма принята двумя третями. Сейчас же предлагается увеличивать комиссии простым большинством, отметил депутат. По его мнению, необходимо просто разрешить каждому созыву ЗакСа при голосовании двух третей увеличивать комиссии.

Амосов также предложил определить больший срок подачи поправок. Представлявший документ депутат от "Единой России" Всеволод Беликов заявил, что срок на подачу поправок — до 17:00 часов 25 ноября. Амосов вступил в спор с Беликовым. Он считает, что нет необходимости в спешке, и срок на подачу поправок можно установить хотя бы в неделю. Большинство депутатов решили поддержать сроки Беликова.

София Саттарова