ЗакС принял за основу проект о поименном голосовании

Законодательное собрание Петербурга 22 ноября приняло в первом чтении законопроект о поименном голосовании, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, все открытые голосования в парламенте должны быть поименными.

Тайно голосовать предлагается только по персональным вопросам. В частности, по объявлению благодарностей.

При этом в документе прописано, что тайное голосование можно организовать и по другим вопросам. Для этого с такой инициативой должны выступить пять депутатов, а поддержать их не менее трети всех парламентариев.

В составе ЗакСа Петербурга 50 человек. Из них 30 состоят в "Единой России". Остальные мандаты распределены между депутатами от ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России – За правду", "Новых людей" и "Яблока".

Документ представлял единоросс Юрий Гладунов. У него депутаты поинтересовались, зачем оставлять возможность отмены поименного голосования — что может произойти. Гладунов ответил, что не может предсказать будущее:

- Я же не Нострадамус. Всякие ситуации могут случиться.

Парламентарии все же отметили, что введение поименного голосования — важная норма, которую давно надо было ввести. Это лучше, чем ничего, сказала депутат от КПРФ Ирина Иванова. Большинством голосов депутаты приняли законопроект в первом чтении.

София Саттарова