ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:02

В Ленобласти до Нового года продлили запрет на массовые мероприятия

фото ЗакС политика В Ленобласти до Нового года продлили запрет на массовые мероприятия

В ходе заседания правительства Ленинградской области 24 ноября чиновники решили продлить связанный с эпидемиологической ситуацией запрет на проведение массовых мероприятий до Нового года.

На заседании глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк объявила, что нынешний ноябрь, еще не завершившись, показал наихудшую статистику заболеваемости коронавирусом в области с начала пандемии. Речь идет о 9 750 подвержденных случаях за 24 дня месяца.

По мнению Историк, несмотря на определенную стабилизацию в последние дни, говорить о снятии действующих противоэпидемических ограничений не приходится. В течение месяца, напомнила она, коэффициент распространения вируса колебался в пределах 1 и 1,7 при норме в 1.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама