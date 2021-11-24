В Ленобласти до Нового года продлили запрет на массовые мероприятия

В ходе заседания правительства Ленинградской области 24 ноября чиновники решили продлить связанный с эпидемиологической ситуацией запрет на проведение массовых мероприятий до Нового года.

На заседании глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк объявила, что нынешний ноябрь, еще не завершившись, показал наихудшую статистику заболеваемости коронавирусом в области с начала пандемии. Речь идет о 9 750 подвержденных случаях за 24 дня месяца.

По мнению Историк, несмотря на определенную стабилизацию в последние дни, говорить о снятии действующих противоэпидемических ограничений не приходится. В течение месяца, напомнила она, коэффициент распространения вируса колебался в пределах 1 и 1,7 при норме в 1.