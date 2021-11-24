Суд допросит членов УИК № 177 при рассмотрении иска Вавилиной и Анисимова

Василеостровский районный суд Петербурга намерен вызвать членов участковой и территориальной комиссий из-за инцидента с якобы подставными ЧПРГ на участке № 177, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Суд допросит шесть человек в рамках рассмотрения иска экс-кандидатов в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу Нэлли Вавилиной ("Справедливая Россия - За правду") и Дмитрия Анисимова ("Яблоко"), которые требуют отменить итоги голосования на этом участке.

По мнению истцов, при подведении итогов голосования комиссия могла быть представлена не в правомочном составе. Ранее в СМИ сообщалось, что во время выборов неизвестные люди якобы выдавали себя за членов комиссии. На требования предъявить документы и подтвердить свои полномочия они отвечали отказом.

В суд вызовут трёх членов комиссии № 177, которые участвовали в надомном голосовании: Дмитрия Пашкова, Ксению Лонщакову и Алёну Михайлову. Согласно данным ГАС "Выборы", больше четверти избирателей от общего числа проголосовавших на этом участке заполнили бюллетень дома.

— Мы предполагаем, что это добросовестные члены УИК как раз. Те, которые присутствовали. Ну или должны были присутствовать, — заявила председатель ТИК № 2 Лидия Рудинская.

Суд также допросит членов комиссии № 177 с правом совещательного голоса Ирину Лотову и Александра Ляха, которые во время выборов сообщали о возможной подмене ЧПРГ. Кроме того, в суд вызовут члена ТИК с правом совещательного голоса Елизавету Таранюк, которая пыталась проверить документы у членов участковой комиссии.

Суд назначил следующее заседание на 6 декабря.

Напомним, Вавилина пытается отменить итоги голосования на нескольких участках в 4-м округе, в котором по итогу подсчёта голосов депутатом избрали единоросса Константина Чебыкина.

Константин Леньков