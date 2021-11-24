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Новости 18:12

По делу о взятке бывший декан СПбГУГА получил условный срок

фото ЗакС политика По делу о взятке бывший декан СПбГУГА получил условный срок

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил бывшего декана заочного факультета СПбГУГА Геннадия Волкова к четырем годам условного срока по делу о получении взятки при зачислении студента в вуз. Ему также назначили четырехлетний испытательный срок с запретом преподавания на один год, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в обход процедуры экзаменов Волков в сговоре с преподавателем цикловой комиссии своего вуза принял в 2017 году на факультет жителя Чечни за вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. Результаты экзаменационных заданий, согласно материалам дела, были полностью сфабрикованы подельником Волкова, скончавшимся в ходе следствия. После зачисления "абитуриент" перевел деньги на банковскую карту Волкову, сумму они поделили с помогавшим ему преподавателем.

В сообщении от пресс-службы судов указывается, что ранее бывший декан заочного факультета СПбГУГА уже был осужден за аналогичные деяния.


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