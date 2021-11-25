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Новости 10:36

Комздрав Петербурга: Среди вакцинированных риск заболеть и впоследствии умереть в три раза меньше

фото ЗакС политика Комздрав Петербурга: Среди вакцинированных риск заболеть и впоследствии умереть в три раза меньше

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Марина Дарьина на заседании комиссии по соцполитике в Законодательном собрании 25 ноября сообщила о проведении ведомством исследования об эффективности вакцинации среди петербуржцев, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Изучались данные с марта 2020 года по 15 сентября 2021 года на основе данных федерального ресурса лиц больных COVID-19 и федерального ресурса о вакцинированных от коронавируса. 

Среди вакцинированных жителей Петербурга риск заболеть в 10 раз меньше, чем среди невакцинированных, сообщила Дарьина. Она рассказала, что у вакцинированных в три раза меньше риск получить тяжёлую форму, быть госпитализированным и в последующем умереть. 

Специалист комздрава добавила, что сейчас ведомство проводит новое исследование по свежим данным после увеличения уровня вакцинации петербуржцев. Сейчас в Петербурге закончили курс вакцинации от коронавируса 2,1 млн человек, первый компонент получили 2 млн человек, уточнила Дарьина. 

По ее словам, заболеваемость снижается с середины ноября. Также увеличивается количество свободных коек в больницах, добавила специалист комздрава.

София Саттарова


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