В Петербурге госпитализировали почти 400 пациентов с COVID-19 за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 392 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

В стационарах Петербурга на лечении остаются 6 217 человек с COVID-19 и пневмониями. 607 из них в реанимации, 312 подключены к аппаратам ИВЛ. В городе развернуто 8 149 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 32 425 петербуржцев. Бесплатную лекарственную терапию получают на 296 человек больше. 4 428 человек остаются на карантине.

Закончили цикл вакцинации от коронавируса 2 148 327 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 721 365 доз.