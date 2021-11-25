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Новости 13:29

В Петербурге госпитализировали почти 400 пациентов с COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали почти 400 пациентов с COVID-19 за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 392 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

В стационарах Петербурга на лечении остаются 6 217 человек с COVID-19 и пневмониями. 607 из них в реанимации, 312 подключены к аппаратам ИВЛ. В городе развернуто 8 149 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 32 425 петербуржцев. Бесплатную лекарственную терапию получают на 296 человек больше. 4 428 человек остаются на карантине.

Закончили цикл вакцинации от коронавируса 2 148 327 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 721 365 доз.


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