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Новости 11:19

Петербург уступил Подмосковью по суточному приросту заболевших коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург уступил Подмосковью по суточному приросту заболевших коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 34 690 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 36 145 россиян, по данным штаба, за минувший день выздоровели.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России выявлено 9 502 879 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 270 292 россиянина: 1 235 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

Петербург опустился на третье место по суточному приросту зараженных: в городе зафиксировано 1 704 новых случая заболевания. На втором месте Подмосковье: там заболели еще 1 812 человек. Москва на первом месте: в столице зарегистрировали еще 3 929 заболевших.

 


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