В Петербурге открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса

Администрация Петербурга опубликовала новые данные о ситуации с пандемией коронавируса по состоянию на 26 ноября. Коечный фонд, нынче составляющий 8 149 мест, по нормативам Минздрава свободен на 41,59%.

За последние сутки госпитализировали 384 горожан с симптомами инфекции. В реанимационных отделениях лежат 595 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 306 человек.

На карантине находятся 4 029 граждан, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 31 290 петербуржцев.

По сравнению со вчерашним днем выросло также число открытых стационарных пунктов вакцинации: их теперь не 179, а 180.