ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:43

В Петербурге открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса

Администрация Петербурга опубликовала новые данные о ситуации с пандемией коронавируса по состоянию на 26 ноября. Коечный фонд, нынче составляющий 8 149 мест, по нормативам Минздрава свободен на 41,59%.

За последние сутки госпитализировали 384 горожан с симптомами инфекции. В реанимационных отделениях лежат 595 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 306 человек.

На карантине находятся 4 029 граждан, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 31 290 петербуржцев.

По сравнению со вчерашним днем выросло также число открытых стационарных пунктов вакцинации: их теперь не 179, а 180.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама