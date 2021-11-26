Генпрокуратура проверит сибирский Ростехнадзор после трагедии на шахте в Кузбассе

Генпрокуратура решила проверить Сибирское управление Ростехнадзора после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили представители ведомства.

По словам представителей Генпрокуратуры, проверку организовали после того, как генпрокурор Игорь Краснов дал указание проверить, как соблюдается законодательство о промышленной безопасности и охране труда на горнодобывающих предприятиях в Кемеровской области. Инспекторов интересует, как сибирский Ростехнадзор соблюдал требования к промышленной безопасности, лицензировании, государственном контроле, порядке рассмотрения обращений граждан.

Шахтеры до трагедии жаловались на высокий уровень метана в шахте, передает ТАСС со ссылкой на замгенпрокурора Дмитрия Демешина. По его словам, пока рано говорить, связаны ли предполагаемый взрыв метана в шахте с нарушениями, это покажут экспертиза и следственные действия.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении двух инспекторов территориального отдела сибирского Ростехнадзора о халатности, повлекшей смерть двух и более человек. По версии следствия, инспекторы игнорировали свои обязанности по надзору за производственной безопасностью, составляя при этом "правильные" акты о проверке объекта.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Власти признали погибшими 52 горняков.