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Новости 14:30

"Москва": Полицейские заметили пропажу 105 ограждений для оцепления после митинга КПРФ

фото ЗакС политика "Москва": Полицейские заметили пропажу 105 ограждений для оцепления после митинга КПРФ

Полиция Москвы проверит сведения о пропаже более 100 фан-барьеров - ограждений, которые использали правоохранители при массовых акциях протеста КПРФ 25 сентября, пишет агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, недосдачу фан-барьеров заметили 25 ноября. В день акции на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере выставили 646 барьеров, но когда их приехали забирать, заметили недосдачу 105 из них.

"Материальный ущерб, причиненный ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" устанавливается", - сказал источник.

В сентябре КПРФ провела митинги против итогов выборов в Госдуму. Коммунисты выступали против результатов дистанционного электронного голосования, из-за которых кандидаты от партии резко уступили на выборах в Госдуму соперникам из "Единой России". 

 


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