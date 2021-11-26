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Новости 17:25

Экс-главу тюремной больницы в Саратове арестовали по делу об изнасиловании заключенных

фото ЗакС политика Экс-главу тюремной больницы в Саратове арестовали по делу об изнасиловании заключенных

Волжский суд Саратова арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы №1 УФСИН Павла Гаценко по делу о сексуальном насилии по отношению к заключенным в учреждении, передает РИА "Новости".

Гаценко останется в СИЗО до 25 января 2022 года. Его и экс-начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергея Мальцева обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 33 - п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой). 

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились еще несколько частей.

После этого стало известно, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании.


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