Ремонт трамвайных путей ограничит движение по Дальневосточному проспекту

На Дальневосточном проспекте от улицы Зольная до Гранитной улицы с 27 ноября начнется ремонт трамвайных путей, из-за чего движение будет ограничено, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 27 ноября по 10 декабря нельзя будет проехать по зоне трамвайных рельсов на этом участке. 11-12 декабря проезд будет разрешен только по ней, а остальная проезжая часть – закрыта. Схема объезда доступна на сайте ГАТИ.

Также на весь срок работ будет прекращено движение трамваев по Дальневосточному проспекту на этом участке. Как изменятся маршруты, можно посмотреть на сайте "Горэлектротранса".