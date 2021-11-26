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Новости 17:54

Ремонт трамвайных путей ограничит движение по Дальневосточному проспекту

фото ЗакС политика Ремонт трамвайных путей ограничит движение по Дальневосточному проспекту

На Дальневосточном проспекте от улицы Зольная до Гранитной улицы с 27 ноября начнется ремонт трамвайных путей, из-за чего движение будет ограничено, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 27 ноября по 10 декабря нельзя будет проехать по зоне трамвайных рельсов на этом участке. 11-12 декабря проезд будет разрешен только по ней, а остальная проезжая часть – закрыта. Схема объезда доступна на сайте ГАТИ.

Также на весь срок работ будет прекращено движение трамваев по Дальневосточному проспекту на этом участке. Как изменятся маршруты, можно посмотреть на сайте "Горэлектротранса".

 


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