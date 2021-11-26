ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:55

СК предъявил обвинения пятерым фигурантам дел о гибели горняков в шахте в Кузбассе

фото ЗакС политика СК предъявил обвинения пятерым фигурантам дел о гибели горняков в шахте в Кузбассе

Следственный комитет предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о трагедии в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили в пресс-службе СК.

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку предъявлены обвинения по предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину - по ч.  3  ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности  смерть двух и более лиц).

По версии следствия, авария на шахте произошла из-за взрыва газа и последующего задымления вентиляционного штрека участка, что и привело к гибели рабочих. Следствие полагает, что трагедия случилась из-за нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов. Инспекторы Ростехнадзора, считают в СК, ненадлежащим  образом исполнили должностные обязанности по надзору и составили акты о проверке штрека, фактически не проведя ее.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека: один из пропавших спасателей был найден живым.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама