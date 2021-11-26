СК предъявил обвинения пятерым фигурантам дел о гибели горняков в шахте в Кузбассе

Следственный комитет предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о трагедии в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили в пресс-службе СК.

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку предъявлены обвинения по предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, авария на шахте произошла из-за взрыва газа и последующего задымления вентиляционного штрека участка, что и привело к гибели рабочих. Следствие полагает, что трагедия случилась из-за нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов. Инспекторы Ростехнадзора, считают в СК, ненадлежащим образом исполнили должностные обязанности по надзору и составили акты о проверке штрека, фактически не проведя ее.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека: один из пропавших спасателей был найден живым.