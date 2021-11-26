Шахту "Листвяжная" в Кузбассе хотят восстановить после ликвидации последствий аварии

Власти Кемеровской области планируют восстановить работу шахты "Листвяжная" после ликвидации последствий аварии, при которой погиб 51 человек, передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева.

"[Работники шахты, с которыми общались власти], все без исключения нам сказали, что хотят, чтобы шахта продолжала работать. Наша задача - заниматься поиском погибших и сделать так, чтобы потом возможно было шахту ввести [в эксплуатацию]", - сказал Цивилев.

Он допустил, что поисковая операция на шахте может продлиться несколько недель или месяц. По словам Цивилева, нужно обеспечить безопасность для горноспасателей. Он назвал неоправданным риск при поиске тел погибших.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека: один из пропавших спасателей был найден живым.