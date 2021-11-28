Ковидная статистка в РФ пополнилась 33 548 новыми случаями: в Петербурге – 2072 заражённых

Коронавирусная статистика в РФ пополнилась 33 548 новыми случаями заражения граждан, проживающих в 85 регионах страны, отчитались в оперативном штабе. Из всех заражённых лишь у 6,3% не имелось клинических проявлений болезни.

Жертвами инфекции стали ещё 1224 человека, за всё время с начала пандемии умерли 272 755 пациента с COVID-19.

За минувшие 24 часа полностью излечились 30 646 россиян, всего – 8 268 111.

Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии подошло к отметке 9 570 373.

В Москве – плюс 3086 новых случаев, в Петербурге – плюс 2072, в Подмосковье – плюс 2046.