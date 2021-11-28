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Новости 15:12

Пострадавшие при аварии в шахте в Кузбассе горняки начали получать компенсации

фото ЗакС политика Пострадавшие при аварии в шахте в Кузбассе горняки начали получать компенсации

Власти Кемеровской области начали выплачивать компенсации горнякам, пострадавшим из-за аварии на шахте "Листвяжная": компенсации уже получили 60 человек. Также средства передали семьям 27 погибших, уведомил журналистов глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

"Идет выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <...> погибших", — приводит ТАСС заявление губернатора.

Ранее Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) уведомлял, что страховой суммы иждивенцам и ближайшим родственникам погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия может не хватить всем.

Компания СДС, которая владеет шахтой "Листвяжная", заявила о готовности выплатить по 1 млн рублей родным умерших горняков, а также купить им жильё. Власти Кузбасса в свою очередь проспонсируют семьи 250 тысячами рублей.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошёл взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека: один из пропавших спасателей был найден живым.


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