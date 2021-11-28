Оксана Дмитриева откликнулась на предложение горожан и посетила народный сход в защиту сквера на Купчинской

Жители Купчино вышли на очередной народный сход в защиту сквера, расположенного на углу одноимённой улицы и улицы Олеко Дундича, где в нынешнем году начали вести застройку территории, пишет 78.ru.

Активисты пригласили на встречу вице-губернатора Николая Линченко, руководителя Фрунзенского района Константина Серова, депутата Заксобрания Любовь Егорову и депутата Госдумы Оксану Дмитриеву. Из всех на призыв откликнулась лишь Дмитриева, которая уже не единожды выступала в защиту зелёной зоны.

Парламентарий пообещала купчинцам постараться найти финансирование для создания на месте сквера благоустроенного общественного пространства.

"За 15-20 млн общественное пространство, думаю, можно сделать. Финансирование не принципиально, другое дело — нужно подумать, чтобы это было интересно. Для нашего города важно закрытое общественное пространство, чтобы спрятаться от снега и дождя, на все сезоны. Но, безусловно, должно вокруг быть и открытое, хорошо благоустроенное. Тем более, граждане могут здесь что угодно делать: конкурсы клумб, цветов — полёт фантазии огромный", — поделилась мнением Дмитриева.

Напомним, жители Купчино регулярно выходят на протесты во двор, ставший объектом для спора. До назначения главой Фрунзенского района Константина Серова он был защищён от застройки фактом своего нахождения в перечне ЗНОП.