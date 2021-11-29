Власти Кузбасса ввели в регионе режим ЧС из-за взрыва на шахте "Листвяжная"

Руководство Кемеровской области приняло решение ввести на территории региона режим ЧС после взрыва на шахте "Листвяжная": указ подписал глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

"В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — "Чрезвычайная ситуация", — сообщается в документе, доступном на сайте правительства Кузбасса.

25 ноября на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв с последующим задымлением. В шахте на момент аварии находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Властями признан погибшим 51 человек: один из пропавших спасателей был найден живым.

Впоследствии под арест были отправлены директор предприятия, его первый заместитель, начальник участка и два инспектора Ростехнадзора.

Фото: kremlin.ru