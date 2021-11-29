ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:52

В РФ выявлено 33 860 новых случаев COVID-19, в Петербурге - плюс 2181 заражённый

фото ЗакС политика В РФ выявлено 33 860 новых случаев COVID-19, в Петербурге - плюс 2181 заражённый

Суточный прирост коронавирусных заражённых в РФ составил 33 860 новых случаев, оповещает оперативный штаб. Только у 7,6% заболевших не имелось клинический проявлений, характерных для данной инфекции.

Зарегистрировано 1 209 летальных исходов, за всё время с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 273 964 человека.

За последние 24 часа полностью излечились 27 700 россиян.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки 9 604 233.

В Петербурге коронавирус был диагностирован у ещё 2181 местного жителя, излечились при этом 926 человек, скончались - 66.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама