В РФ выявлено 33 860 новых случаев COVID-19, в Петербурге - плюс 2181 заражённый

Суточный прирост коронавирусных заражённых в РФ составил 33 860 новых случаев, оповещает оперативный штаб. Только у 7,6% заболевших не имелось клинический проявлений, характерных для данной инфекции.

Зарегистрировано 1 209 летальных исходов, за всё время с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 273 964 человека.

За последние 24 часа полностью излечились 27 700 россиян.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки 9 604 233.

В Петербурге коронавирус был диагностирован у ещё 2181 местного жителя, излечились при этом 926 человек, скончались - 66.