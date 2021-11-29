В Петербурге за оборот шпионской техники оштрафовали иностранца

Уроженец Афганистана по фамилии Нуруллах, задержанный в Петербурге сотрудниками ФСБ в конце марта, получил от суда штраф в размере 80 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Ему вменили незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного сбора информации (ст. 138.1 УК).

Силовики изъяли у фигуранта дела все приспособления, которые он незаконно имел при себе, и связанные с ними документы.

Статус афганца в деле не указывается. Известно, что для его задержания понадобились в том числе силы ОМОН.