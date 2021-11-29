За неделю десять петербургских баров попались на ночном приеме посетителей

В администрации Петербурга подвели итоги рейдов, совершенных за всю минувшую неделю по заведениям общепита и торговым точкам с целью выявления нарушений противоэпидемического законодательства. Как и прежде, инспекции поделили на дневные и ночные.

В первом случае чиновники в компании силовиков обошли кафе, рестораны, магазины и мелкие предприятия, предоставляющие различные услуги. Всего в дневное время таких объектов проверили 130, из них только у шести точек возникли проблемы: либо отсутствовали QR-коды коллективного иммунитета, либо плохо соблюдался масочный режим.

"Это наша общая ответственность — власти, бизнеса, горожан. Все действующие требования необходимо соблюдать. Проверки будут продолжены", - приводит пресс-служба Смольного комментарий губернатора Александра Беглова к последним инспекциям.

В свою очередь, ночные рейды, помимо всего прочего, традиционно были призваны пресечь работу баров в неположенное время. Из 30 посещенных заведений 10 по адресам в Центральном и Приморском районах были открыты для гостей после 23 часов. К этому нарушению добавились другие, связанные с санитарно-эпидемиологической безопасностью.

В конечном счете закрыли и опечатали до суда только один бар, который расположен на улице Рубинштейна. Остальные нарушители отделались штрафами.