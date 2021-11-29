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Новости 17:52

Петербуржца оштрафовали на 370 тысяч рублей из-за надписи на Эрмитажном театре

фото ЗакС политика Петербуржца оштрафовали на 370 тысяч рублей из-за надписи на Эрмитажном театре

Мировой судья признал виновным жителя Петербурга Сергея Комова в нанесении на фасад Эрмитажного театра большого и, как подчеркивает объединенная пресс-служба судов, "бессмысленного" изображения. Нанесенная "надпись в виде символов" привела, согласно судебному решению, к тому, что фасад приобрел "обезображенный внешний вид, оскорбляющий общественную нравственность". Инцидент имел место в конце августа прошлого года.

В качестве наказания Комова обязали выплатить ФГБУК "Государственный Эрмитаж" 370,9 тысяч рублей компенсации, напомнив, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Кроме того, подсудимому назначили ограничение свободы на десять месяцев. Своей вины мужчина не признал.


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