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Новости 18:24

Беглов: У нас хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад

фото ЗакС политика Беглов: У нас хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад

Петербургский губернатор Александр Беглов в своем еженедельном эфире порассуждал о важности вакцинации от коронавируса применительно к новогодним каникулам, до которых остался всего месяц. Как и на прошлой неделе, он не дал понять, какие именно противоэпидемические ограничения снимут или, наоборот, дополнительно введут на время праздников: "определимся позднее". По оценке Беглова, темпы вакцинации в любом случае следует наращивать для того, чтобы праздники можно было отметить как можно более качественно.

"У нас хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад. В отличие от прошлых новогодних праздников, нами накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам. Нам удается удерживать осеннюю волну коронавируса, но темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета, необходимо увеличивать", - произнес он в авторской программе на "Радио России – Петербург".

Текущую эпидемиологическую обстановку губернатор охарактеризовал как "напряженную, но контролируемую", добавив, что нужно быть готовым "к любому сценарию, в том числе к ухудшению ситуации". 


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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