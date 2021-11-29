Петербуржец вышел в одиночный пикет в поддержку блогера Хованского

Вечером 29 ноября на Невском проспекте прошел одиночный пикет в поддержку блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Активист "Молодёжного Яблока" Никита Чирков вышел с плакатом: "Сегодня посадят его, а завтра тебя". Текст сопровождался тегом #свободухованскому.

Ранее в этот же день девушка Хованского Мария Нелюбова опубликовала письмо, в котором блогер рассказал о давлении силовиков. Якобы его родным и близким грозят проблемы, если он не согласится сотрудничать со следствием и не признает вину. Хованский идти на сделку со следствием отказался.

Напомним, Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) за исполнение песни о теракте на Дубровке 2002 года. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сам Хованский утверждает, что исполнял эту песню ещё в 2012 году, когда уголовной ответственности за такое деяние не предусматривалось. Он также неоднократно извинялся за свой поступок, называя его одной из главных ошибок в своей жизни. Следователи считают, что трансляция велась в 2018 году. Хованского держат в СИЗО уже полгода.

Константин Леньков