Спасатели нашли тела еще 18 погибших при аварии на шахте "Листвяжная"

Спасатели нашли тела 18 погибших при аварии в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает "Интерфакс" со ссылкой на кемеровское управление МЧС.

По словам спасателей, тела десяти человек подготовлены к транспортировке. Ее приостановили из-за повышения концентрации метана в шахте.

Всего пока обнаружены тела 29 погибших, 11 из них подняты на поверхность. Гендиректор федерального управления военизированной горноспасательной части Николай Медведев на совещании с врио главы МЧС Александр Чуприяном сообщил, что в шахтах остаются тела 40 человек.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека: один из пропавших спасателей был найден живым.

фото: ГУ МЧС по Кемеровской области