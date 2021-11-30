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Спасатели нашли тела еще 18 погибших при аварии на шахте "Листвяжная"

фото ЗакС политика Спасатели нашли тела еще 18 погибших при аварии на шахте "Листвяжная"

Спасатели нашли тела 18 погибших при аварии в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает "Интерфакс" со ссылкой на кемеровское управление МЧС.

По словам спасателей, тела десяти человек подготовлены к транспортировке. Ее приостановили из-за повышения концентрации метана в шахте.

Всего пока обнаружены тела 29 погибших, 11 из них подняты на поверхность. Гендиректор федерального управления военизированной горноспасательной части Николай Медведев на совещании с врио главы МЧС Александр Чуприяном сообщил, что в шахтах остаются тела 40 человек.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека: один из пропавших спасателей был найден живым.

фото: ГУ МЧС по Кемеровской области


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