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Новости 15:21

Горсуд Петербурга оставил Резника под домашним арестом до 10 апреля

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга оставил Резника под домашним арестом до 10 апреля

Горсуд Петербурга продлил срок домашнего ареста бывшему депутату Заксобрания Максиму Резнику до 10 апреля 2022 года, сообщается в Telegram-канале Резника.

В конце октября Октябрьский суд Петербурга продлял этот срок до 20 апреля. 

Резника обвиняют по ч. 1 ст. 228 УК (незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта). По версии следствия, он якобы приобрел для личного употребления 18,2 грамм запрещенного растительного вещества. Октябрьский суд зарегистрировал уголовное дело.

Дело в отношении Резника возбудили незадолго до выборов в Госдуму и в ЗакС. При этом к нему не пускали нотариуса, что лишило экс-депутата возможности зарегистрироваться кандидатом. В итоге, уже после выборов, Горсуд признал недопуск нотариуса к политику незаконным.


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