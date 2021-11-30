Горсуд Петербурга оставил Резника под домашним арестом до 10 апреля

Горсуд Петербурга продлил срок домашнего ареста бывшему депутату Заксобрания Максиму Резнику до 10 апреля 2022 года, сообщается в Telegram-канале Резника.

В конце октября Октябрьский суд Петербурга продлял этот срок до 20 апреля.

Резника обвиняют по ч. 1 ст. 228 УК (незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта). По версии следствия, он якобы приобрел для личного употребления 18,2 грамм запрещенного растительного вещества. Октябрьский суд зарегистрировал уголовное дело.

Дело в отношении Резника возбудили незадолго до выборов в Госдуму и в ЗакС. При этом к нему не пускали нотариуса, что лишило экс-депутата возможности зарегистрироваться кандидатом. В итоге, уже после выборов, Горсуд признал недопуск нотариуса к политику незаконным.