Попова призвала россиян отметить Новый год дома из-за рисков заразиться "омикроном"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан отметить Новый год в России, чтобы избежать завоза в страну нового штамма коронавируса "омикрон", передает "Интерфакс".

"Учитывая скорость распространения нового штамма, я вынуждена обратиться к нашим гражданам с просьбой быть внимательнее к своему здоровью. Новогодние праздники лучше провести дома. Многие граждане планируют свои поездки, свой отдых, в том числе, и за рубежами России. Сегодня очевидно, что лучше это сделать дома", - сказала Попова

Она отметила, что есть риск заразиться штаммом "омикрон" и "остаться где-то на неопределенно долгий срок".

Ранее Роспотребнадзор из-за "омикрона" решил ограничить срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов.