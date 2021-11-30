В Петербурге задержали экс-следователя и медиков в рамках дела о продаже фейковых QR-кодов

Петербургские правоохранители задержали бывшего следователя СК и нескольких медиков в рамках уголовного дела о продаже поддельных QR-кодов о пройденной вакцинации от COVID-19, информирует "Фонтанка".

Разбирательство проходит в рамках ст. 237 УК РФ — "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".

По сведениям петербургского главка, идея продавать фейковые коды принадлежит 25-летнему бывшему следователю, который ещё летом договорился с врачом из поликлиники № 120 в Красногвардейском районе и двумя работавшими там медсёстрами, что они будут искать антиваксеров и за деньги предлагать им сертификат об иммунизации.

С самого начала покупатели должны были предоставить участникам сговора копии документов, необходимых для прохождения вакцинации. Со всех брали предоплату в размере 10-15 тысяч рублей. После этого приобретатель должен был прийти в поликлинику в условленное время, пройти регистрацию и идти в определённый кабинет. Там ему якобы проводили вакцинацию, но на деле препарат сливали в канализацию.

При этом необходимость прийти на второй укол отпадала: процедура заранее оформлялась на бумаге. Покупатель при этом получал желанный QR-код на "Госуслугах".

На сегодняшний день выявлены несколько десятков горожан, воспользовавшихся данной услугой. Фигуранты разбирательства задержаны.