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Новости 10:39

ЗакС утвердил поправки в Устав Петербурга во втором чтении

фото ЗакС политика ЗакС утвердил поправки в Устав Петербурга во втором чтении

Законодательное собрание Петербурга на заседании 1 декабря одобрило во втором чтении поправки в Устав города, которые расширяют полномочия председателя городского парламента и позволяют создавать при ЗакСе новые постоянные комиссии.

Согласно действующей редакции основного закона города, комиссий может быть не более семи. Поправка предполагает, что их должно быть не менее семи. 

Председатель, в случае окончательного принятия документа, получит возможность утверждать смету расходов ЗакСа и делегировать своим заместителям право распоряжаться бюджетом парламента. Ко второму чтению единоросс Всеволод Беликов внес уточняющую поправку, согласно которой это право можно передавать и руководителю аппарата городского парламента. 

Кроме того, в Уставе хотят прописать, что спикер ЗакСа осуществляет полномочия  нанимателя сотрудников Мариинского дворца.

Сергей Еремеев


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