ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:48

За сутки официальная заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 300 случаев

фото ЗакС политика За сутки официальная заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 300 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 32 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 189 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1226 человек (на три меньше, чем накануне). Сумело поправиться 35 679 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 2757 новых больных, в Петербурге – 2419 (на 316 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2008. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2769 человек с коронавирусом и скончались 59 (накануне – 69).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама