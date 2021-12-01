За сутки официальная заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 300 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 32 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 189 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1226 человек (на три меньше, чем накануне). Сумело поправиться 35 679 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 2757 новых больных, в Петербурге – 2419 (на 316 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2008. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2769 человек с коронавирусом и скончались 59 (накануне – 69).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.