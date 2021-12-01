В Петербурге первые добровольцы вышли убирать снег за сдельную оплату

Анонсированная ранее идея привлечения к уборке снега в Петербурге волонтеров за вознаграждение нашла свое воплощение: 1 декабря с этой целью на улицы Калининского района вышли первые шесть добровольцев. Накануне они заключили договоры до апреля следующего года с районными чиновниками.

"Со вчерашнего дня желающих начали приглашать на подписание договора, сегодня позвонили 27 человек, и десять из них подписали договоры о гражданско-правовых отношениях с формулировкой "оплата по факту выполненных работ", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации района.

К каждому из добровольцев будет приставлен сотрудник Жилкомсервиса №1, который будет направлять, контролировать и оценивать уборку. Ранее сообщалось, что платить будут по 150 рублей с учетом всех налогов.

Напомним, что на неделе Петербург и окрестные регионы попал под действие циклона "Бенедикт", из-за которого, в частности, в Псковской области сотни поселений на время лишились электричества, а в Ленобласти установились сугробы высотой в 30 см. Тем временем, по новейшей информации от комитета по благоустройству, за минувшие сутки с городских улиц удалось вывезти более 28 тысяч кубометров снего.