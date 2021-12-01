Петербуржец добился компенсации за то, что его заставили снять штаны в отделе полиции

Смольнинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Никиты Карманова, который жаловался на условия своего пребывания в отделе полиции в конце января 2021 года.

В ночь на 28 января от него, задержанного и привезенного в ОВД, потребовали снять штаны, в которые был вшит шнурок. Таким образом, несколько часов гражданин провел в публичном месте без штанов, что расценил как унижение собственного достоинства.

Суд обязал МВД оплатить расходы на адвокатов истца (35 тысяч рублей), госпошлину (2 150 рублей) и нанесенный истцу моральный вред (2 тысячи рублей). Сам Карманов оценил моральный ущерб в миллион рублей. Примечательно, что дело, в рамках которого его задерживали, было закрыто.