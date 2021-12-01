Бельский: Народ делится на тех, кто любит "Единую Россию" и тех, кто не любит

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 1 декабря поздравил своих однопартийцев из "Единой России" с 20-летием партии. Ей в заслугу он поставил развитие государства за два последних десятилетий.

- Одно из достижений партии власти - это стабильность в государстве в течение 20 лет, которая позволяет делать реформы. Многие из них непопулярные, но без этого нельзя двигаться дальше, - отметил Бельский.

На вопрос, бывало ли ему когда-нибудь стыдно за свою партию, спикер ЗакСа сначала сказал, что ему сложно это припомнить, а затем согласился, что иногда неприятные "казусы" случались.

- Я примерно понимаю, о чем вы говорите. У нас бывают в "Единой России" случаи, когда с членами партии происходят определенные казусы. Но поймите, "Единая Россия" - это партия, которая является самой крупной в Российской Федерации. Поэтому по отношению к другим партиям количество тех или иных моментов, когда члены партии попадают в те или иные ситуации, может быть побольше, - сказал Бельский.

"Единую Россию" он назвал флагманской партией, инструментом, с помощью которого государство решает стоящие перед ним задачи. Единороссов спикер ЗакСа охарактеризовал как "идейных государственников".

- По большому счету народ делится на две категории. На тех, кто любит "Единую Россию" и тех, кто не любит. А уже те, кто не любят, распределяются по другим партиям как-то, - заметил спикер.

Напомним, "Единая Россия" празднует 20-летие 1 декабря.

Сергей Еремеев