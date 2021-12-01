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Новости 14:18

В Петербурге на 200 мест сократили коечный фонд для коронавирусных пациентов

фото ЗакС политика В Петербурге на 200 мест сократили коечный фонд для коронавирусных пациентов

Петербургское правительство обнародовало новый информационный бюллетень, посвященный картине эпидемии коронавируса в городе. Согласно свежим данным, по сравнению с предыдущим днем выросло число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (360 вместо 249 накануне). В реанимационных отделениях лежат 574 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 286 человек.

За минувшие сутки в городе сократили инфекционный коечный фонд: отныне он составляет 7 949 мест, и от этого числа коек свободными остаются, по нормативу Миндздрава, 44,98%.

На карантине находятся 4 152 гражданина, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 29 147 петербуржцев.

За сутки было сделано 28 226 ПЦР-тестов.


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