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Новости 16:36

Суд в Петербурге отказал членам репрессированной ленинградской семьи в предоставлении жилья

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отказал членам репрессированной ленинградской семьи в предоставлении жилья

Дзержинский районный суд Петербурга отказался удовлетворять иск от внуков ленинградца, которого репрессировали в 1930-е годы. Олег и Евгений Васины добивались от Смольного предоставления им как пострадавшим от сталинских репрессий компенсации для приобретения жилья в городе. Кроме того, в иске содержалось требование компенсировать им материальный и моральный вред, который понесла от политических преследований вся их семья в целом. 

После того, как деда Васиных приговорили к лагерям, их мать и бабушку выслали в Архангельскую область. Впоследствии обеих женщин реабилитировали.

Отметим, что в 2019 году Конституционный суд постановил расширить основания для предоставления жилья потомкам репрессированных, не прописав при этом конкретных механизмов и гарантий. Законопроект в Госдуме, призванный реализовать волю КС, не дошел до второго чтения.


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