"Новая газета": Между началом аварии на шахте в Кузбассе и вызовом в МЧС прошло больше получаса

Звонок на пульт МЧС поступил только через 44 минуты после начала пожара на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, делится "Новая газета".

2 декабря суд в Кемеровской области избирает меру пресечения для инспектора Ростехнадзора.

В ходе заседания выяснилось, что взрыв произошёл в шахте в 08:23, при этом МЧС узнало о случившемся только в 09:07. В свою очередь, в кемеровский отдел ВГСО сигнал поступил в 08:52.

Владелец шахты, компания "СДС", отчитался о том, что первый взрыв случился в 08:21, однако в официальных документах правительства Кузбасса указано время с задержкой — 08:51.

25 ноября на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв метана в штольне. Внутри на момент аварии находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Властями признаны погибшими 51 человек: один из пропавших спасателей был найден живым.

Впоследствии под арест были отправлены директор предприятия, его первый заместитель, начальник участка и два инспектора Ростехнадзора.