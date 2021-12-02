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"Новая газета": Между началом аварии на шахте в Кузбассе и вызовом в МЧС прошло больше получаса

фото ЗакС политика "Новая газета": Между началом аварии на шахте в Кузбассе и вызовом в МЧС прошло больше получаса

Звонок на пульт МЧС поступил только через 44 минуты после начала пожара на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, делится "Новая газета".

2 декабря суд в Кемеровской области избирает меру пресечения для инспектора Ростехнадзора.

В ходе заседания выяснилось, что взрыв произошёл в шахте в 08:23, при этом МЧС узнало о случившемся только в 09:07. В свою очередь, в кемеровский отдел ВГСО сигнал поступил в 08:52. 

Владелец шахты, компания "СДС", отчитался о том, что первый взрыв случился в 08:21, однако в официальных документах правительства Кузбасса указано время с задержкой — 08:51. 

25 ноября на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв метана в штольне. Внутри на момент аварии находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Властями признаны погибшими 51 человек: один из пропавших спасателей был найден живым.

Впоследствии под арест были отправлены директор предприятия, его первый заместитель, начальник участка и два инспектора Ростехнадзора.


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