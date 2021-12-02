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Новости 13:53

За сутки госпитализировали более 400 петербуржцев с симптомами коронавируса

фото ЗакС политика За сутки госпитализировали более 400 петербуржцев с симптомами коронавируса

Администрация Петербурга опубликовала новую сводную таблицу с данными, касающимися пандемии коронавируса в городе. Согласно свежим данным, по сравнению с предыдущим днем выросло число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (403 вместо 360 накануне). В реанимационных отделениях лежит 571 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 289 человек.

Из инфекционного коечного фонда, составляющего со вчерашнего дня 7949 мест, свободно, по нормативу Миндздрава, 42,37%.

На карантине находятся 3985 граждан, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 28 618 петербуржцев, амбулаторно лечатся 28 918 человек.

За сутки было сделано 37 381 ПЦР-тестов (почти в полтора раза больше, чем накануне).


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